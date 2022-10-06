В Удмуртии выявили 641 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 641 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 43 человека, выписаны 1104.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В больницах лечатся 27 пациентов, под наблюдением в поликлиниках находятся ещё 5744.

Общее число заболевших в регионе достигло 213 963, выздоровевших — 192 839.

Также стало известно, что в Хабаровске стабилизируется ситуация с заболеваемостью ОРВИ. За неделю в медучреждения обратились 4519 жителей, что на 1056 меньше, чем за предыдущие семь дней, передаёт transsibinfo.com.

По данным городской администрации, уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 18,7%.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.