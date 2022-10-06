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Пульмонолог Рябова призвала не заниматься самолечением при первых симптомах COVID-19

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Пульмонолог, врач высшей квалификационной категории Ольга Рябова призвала не заниматься самолечением при первых симптомах COVID-19.
Пульмонолог Рябова призвала не заниматься самолечением при первых симптомах COVID-19
  • РИА Новости

«Необходимо обратиться к врачу. Если диагноз коронавирусной инфекции подтверждается по результатам мазка, то нужно самоизолироваться. Важно сразу же начать приём противовирусных препаратов. Они эффективны только в первые пять дней заболевания», — цитирует эксперта udm-info.ru.

Как отметила Рябова, нужно много пить и не переносить болезнь на ногах. При высокой температуре можно принимать жаропонижающие.

По словам эксперта, к врачу следует обратиться, если высокая температура держится более трёх дней, а также если появилась одышка.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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