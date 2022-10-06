Песков: информация об отъезде 700 тысяч россиян с начала мобилизации похожа на утку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ об отъезде за рубеж около 700 тыс. россиян с начала частичной мобилизации похожи на утку.

«Нет, (эта цифра. — RT) не является (близкой к правде. — RT). Это похоже на какую-то утку», — передаёт слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что не думает, что следует «воспринимать всерьёз такие новости».

30 сентября посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что почти 60 тыс. россиян въехали в Финляндию после объявления частичной мобилизации.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России. Он добавил, что выехали из страны 147 тыс. россиян.