В Москве рассказали о производстве эндопротезов для животных
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«Ограничения поставок зарубежных костных имплантатов для животных и инструментов для проведения сложных операций повысили спрос на услуги 3D-сканирования и 3D-печати. Москва поддерживает развитие аддитивных технологий (создание цельных трёхмерных объектов на основе цифровой модели) и их внедрение в различные отрасли, включая ветеринарию», — цитирует Фурсина «Вечерняя Москва».
На производстве печатают ортопедические римеры (специальные свёрла), которые используют при сложных операциях по замене тазобедренных суставов у животных, а также эндопротезы тазобедренного сустава.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве направили около 22 млрд рублей на поддержку бизнеса за пять месяцев 2022 года.