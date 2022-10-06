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В Москве рассказали о производстве эндопротезов для животных

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Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что в зеленоградском центре прототипирования «Скат 3D» начали печатать ортопедические римеры, применяемые в ветеринарии.
В Москве рассказали о производстве эндопротезов для животных
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«Ограничения поставок зарубежных костных имплантатов для животных и инструментов для проведения сложных операций повысили спрос на услуги 3D-сканирования и 3D-печати. Москва поддерживает развитие аддитивных технологий (создание цельных трёхмерных объектов на основе цифровой модели) и их внедрение в различные отрасли, включая ветеринарию», — цитирует Фурсина «Вечерняя Москва».

На производстве печатают ортопедические римеры (специальные свёрла), которые используют при сложных операциях по замене тазобедренных суставов у животных, а также эндопротезы тазобедренного сустава.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве направили около 22 млрд рублей на поддержку бизнеса за пять месяцев 2022 года.

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