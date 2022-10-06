Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск

На 549-м км трассы Тюмень — Омск утром 6 октября произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, в результате ЧП погибли четыре человека.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Водитель автомобиля Datsun, который направлялся в Омск, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. Следовавшая за ними «Волга», несмотря на экстренное торможение, не смогла избежать столкновения и тоже попала в аварию.

«В результате ДТП водитель Datsun и три его пассажира скончались на месте происшествия. Их личности устанавливаются», — сообщили в управлении МВД России по Омской области.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Амурской области завели уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими.