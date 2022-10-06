Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
Водитель автомобиля Datsun, который направлялся в Омск, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. Следовавшая за ними «Волга», несмотря на экстренное торможение, не смогла избежать столкновения и тоже попала в аварию.
«В результате ДТП водитель Datsun и три его пассажира скончались на месте происшествия. Их личности устанавливаются», — сообщили в управлении МВД России по Омской области.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Амурской области завели уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими.