Узнать больше

Турчак: на должности секретарей отделений ЕР в ДНР и ЛНР предлагаются Пушилин и Мирошниченко

Короткая ссылка
На должности секретарей отделений «Единой России» в Донецкой и Луганской народных республиках предлагаются врио главы ДНР Денис Пушилин и спикер Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. 
Турчак: на должности секретарей отделений ЕР в ДНР и ЛНР предлагаются Пушилин и Мирошниченко
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, на должность секретаря Донецкого регионального отделения ЕР предлагается рекомендовать кандидатуру Пушилина, а на должность секретаря Луганского регионального отделения — Мирошниченко, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Турчак предложил назначить секретарей председателями оргкомитетов при формировании региональных отделений.

Ранее секретарь генсовета ЕР Турчак заявил, что ещё 15 депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов отправятся в зону российской специальной военной операции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить