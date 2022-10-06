Турчак: на должности секретарей отделений ЕР в ДНР и ЛНР предлагаются Пушилин и Мирошниченко

На должности секретарей отделений «Единой России» в Донецкой и Луганской народных республиках предлагаются врио главы ДНР Денис Пушилин и спикер Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, на должность секретаря Донецкого регионального отделения ЕР предлагается рекомендовать кандидатуру Пушилина, а на должность секретаря Луганского регионального отделения — Мирошниченко, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Турчак предложил назначить секретарей председателями оргкомитетов при формировании региональных отделений.

Ранее секретарь генсовета ЕР Турчак заявил, что ещё 15 депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов отправятся в зону российской специальной военной операции на Украине.