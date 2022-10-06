В столице наградили победителей конкурса «Новатор Москвы»

В столице наградили победителей ежегодного конкурса для изобретателей «Новатор Москвы».

Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что до финала дошли авторы 36 инновационных проектов, а разработчики 18 решений получили главную награду.

Среди прочих премии удостоились разработчики устройства для коммуникации людей с одновременными нарушениями зрения, слуха и речи, а также компания, создавшая новейший строительный 3D-принтер.

«Премия вручается уже третий год подряд и за это время объединила больше 3,2 тыс. изобретателей. Они развивают проекты в ключевых сферах — от промышленности и строительства до транспорта и медицины. В 2022 году победителями и призёрами стали 114 человек», — приводит издание «Вести Подмосковья» слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

В августе стали известны лауреаты второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.