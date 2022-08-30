Объявлены лауреаты второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Стали известны лауреаты второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Об этом сообщает Life.ru.

Поддержку получат 905 проектов, из них 29 будут реализованы в ЛДНР.

Как заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, на участие в отборе поступило около 7 тыс. заявок от НКО, индивидуальных предпринимателей, представителей коммерческого сектора и муниципальных организаций.

«Проекты российской культуры и искусства получат только за счёт Президентского фонда культурных инициатив порядка 9 млрд рублей. Заявленное авторами проектов софинансирование — 7 млрд рублей. Это значит, что в поддержку творческих и креативных проектов в России в 2022 году будет направлено более 16 млрд рублей, что очень здорово», — добавил Кириенко.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО.