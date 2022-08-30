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Объявлены лауреаты второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

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Стали известны лауреаты второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Об этом сообщает Life.ru.

Поддержку получат 905 проектов, из них 29 будут реализованы в ЛДНР.

Как заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, на участие в отборе поступило около 7 тыс. заявок от НКО, индивидуальных предпринимателей, представителей коммерческого сектора и муниципальных организаций.

«Проекты российской культуры и искусства получат только за счёт Президентского фонда культурных инициатив порядка 9 млрд рублей. Заявленное авторами проектов софинансирование — 7 млрд рублей. Это значит, что в поддержку творческих и креативных проектов в России в 2022 году будет направлено более 16 млрд рублей, что очень здорово», — добавил Кириенко.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО.

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