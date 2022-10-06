Исследование показало, что треть россиян отмечают у себя склонность к профдеформации

В ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснилось, что признаки профессиональной деформации выявили у себя около трети россиян.

Об этом пишут «Известия».

Большинство из тех, кто отмечает у себя признаки профдеформации, — женщины (30%) в возрасте от 25 до 34 лет (33%) со стажем работы от шести до десяти лет (38%).

Чаще остальных признаки профдеформации отмечают у себя HR-менеджеры (45%), медики и фармацевты (43%), а также топ-менеджеры (38%).

Опрошенные назвали в качестве проявлений профдеформации такие качества, как цинизм, сверхсильное чувство ответственности, использование профессионального арго в речи.

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