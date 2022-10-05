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В рамках РЭФ-2022 пройдёт около 20 профессиональных дискуссий

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В рамках Российского экологического форума пройдёт около 20 профессиональных дискуссий.
В рамках РЭФ-2022 пройдёт около 20 профессиональных дискуссий
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Дискуссии будут посвящены работе региональных операторов, цифровизации отрасли, расширенной ответственности производителей, экономике замкнутого цикла, инвестициям, нормативному регулированию и эковолонтёрству.

«Второй год подряд РЭО проводит Российский экологический форум. Эксперты отрасли, представители общественных организаций, бизнеса и госаппарата соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы реформы обращения с отходами», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Форум состоится 10—11 октября в Московской области.

Ранее сообщалось, что открыта регистрация на Российский экологический форум.

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