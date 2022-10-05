В рамках РЭФ-2022 пройдёт около 20 профессиональных дискуссий

В рамках Российского экологического форума пройдёт около 20 профессиональных дискуссий.

Об этом сообщает телеканал «360».

Дискуссии будут посвящены работе региональных операторов, цифровизации отрасли, расширенной ответственности производителей, экономике замкнутого цикла, инвестициям, нормативному регулированию и эковолонтёрству.

«Второй год подряд РЭО проводит Российский экологический форум. Эксперты отрасли, представители общественных организаций, бизнеса и госаппарата соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы реформы обращения с отходами», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Форум состоится 10—11 октября в Московской области.

Ранее сообщалось, что открыта регистрация на Российский экологический форум.