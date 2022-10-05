В рамках РЭФ-2022 пройдёт около 20 профессиональных дискуссий
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Дискуссии будут посвящены работе региональных операторов, цифровизации отрасли, расширенной ответственности производителей, экономике замкнутого цикла, инвестициям, нормативному регулированию и эковолонтёрству.
«Второй год подряд РЭО проводит Российский экологический форум. Эксперты отрасли, представители общественных организаций, бизнеса и госаппарата соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы реформы обращения с отходами», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Форум состоится 10—11 октября в Московской области.
Ранее сообщалось, что открыта регистрация на Российский экологический форум.