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Открыта регистрация на Российский экологический форум

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Стартовала регистрация на Российский экологический форум (РЭФ), который пройдёт 10—11 октября 2022 года.
Открыта регистрация на Российский экологический форум
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Российский экологический форум стал площадкой, на которой мы можем открыто озвучивать, с какими трудностями сталкивается отрасль, как их преодолеть, а также заявлять о новых технологических решениях и инвестиционной составляющей», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В РЭФ примут участие представители госаппарата, бизнеса, отраслевые специалисты, волонтёры и другие заинтересованные в вопросах экологии лица.

В числе тем — зелёные финансы и устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей, инвестиционные проекты в отрасли, реформа обращения с отходами.

Ранее сообщалось, что РЭО и Чукотка подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО.

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