Открыта регистрация на Российский экологический форум

Стартовала регистрация на Российский экологический форум (РЭФ), который пройдёт 10—11 октября 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Российский экологический форум стал площадкой, на которой мы можем открыто озвучивать, с какими трудностями сталкивается отрасль, как их преодолеть, а также заявлять о новых технологических решениях и инвестиционной составляющей», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В РЭФ примут участие представители госаппарата, бизнеса, отраслевые специалисты, волонтёры и другие заинтересованные в вопросах экологии лица.

В числе тем — зелёные финансы и устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей, инвестиционные проекты в отрасли, реформа обращения с отходами.

Ранее сообщалось, что РЭО и Чукотка подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО.