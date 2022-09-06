РЭО и Чукотка подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО

Российский экологический оператор и власти Чукотского автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО. Подписание состоялось на Восточном экономическом форуме.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках договорённостей с правительством региона будем взаимодействовать для реализации проектов по созданию и эксплуатации объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Чукотском автономном округе. Новые объекты позволят субъекту РФ не только достичь показателей федпроекта, но и создать устойчивую систему обращения с отходами в регионе», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Со своей стороны, губернатор Роман Копин отметил, что Чукотка нацелена на создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку 100% отходов и снижение числа отходов, направляемых на полигоны на территории округа.

Ранее ФАН сообщало, что участники ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового многополярного мира.