В Оренбургской области зарегистрировали 182 случая коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 182 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 237 805. Вылечились 230 354 жителя, в том числе 415 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области выявили 119 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru. Выздоровели 190 человек.

С начала пандемии в регионе заболели 177 145 жителей, вылечились 171 138.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.