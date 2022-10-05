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В Оренбургской области зарегистрировали 182 случая коронавируса за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 182 случая коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 182 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 237 805. Вылечились 230 354 жителя, в том числе 415 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области выявили 119 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru. Выздоровели 190 человек.

С начала пандемии в регионе заболели 177 145 жителей, вылечились 171 138.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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