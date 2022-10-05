В Оренбургской области зарегистрировали 182 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 237 805. Вылечились 230 354 жителя, в том числе 415 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Тверской области выявили 119 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru. Выздоровели 190 человек.
С начала пандемии в регионе заболели 177 145 жителей, вылечились 171 138.
Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.