Захарова на поэтическом вечере RT ZOV напомнила о стихотворении Пушкина «Клеветникам России»
- РИА Новости
Со сцены она зачитала стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России», напомнив о реакции на это произведение на Западе.
«Поляк Адам Мицкевич. Он прямо обвинил Александра Сергеевича Пушкина... в «холопском рвении». Что нам недавно говорили? Что мы теперь рабы, да? А кем мы недавно были? Холопами. Я вас поздравляю, мы как Пушкин! Всё повторяется», — сказала Захарова.
5 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT.
Сборник объединяет произведения военной тематики.