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Захарова на поэтическом вечере RT ZOV напомнила о стихотворении Пушкина «Клеветникам России»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на поэтическом вечере RT ZOV провела параллель между современной Россией и государством XIX века.
Захарова на поэтическом вечере RT ZOV напомнила о стихотворении Пушкина «Клеветникам России»
  • РИА Новости

Со сцены она зачитала стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России», напомнив о реакции на это произведение на Западе.

«Поляк Адам Мицкевич. Он прямо обвинил Александра Сергеевича Пушкина... в «холопском рвении». Что нам недавно говорили? Что мы теперь рабы, да? А кем мы недавно были? Холопами. Я вас поздравляю, мы как Пушкин! Всё повторяется», — сказала Захарова.

5 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT.

Сборник объединяет произведения военной тематики.

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