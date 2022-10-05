Узнать больше

В Пермском крае выявили 624 случая коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Пермском крае выявили 624 случая коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 75 жителей.
В Пермском крае выявили 624 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 434 124 человека.

Также стало известно, что в Оренбургской области прививку от гриппа сделали более 436 тыс. жителей, в том числе 132,1 тыс. детей, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«За счёт дополнительных источников финансирования привито 3,3 тыс. человек. В настоящее время защиту против гриппа получили 22,8% населения области», — уточнили в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить