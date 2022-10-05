В Пермском крае выявили 624 случая коронавируса за сутки

В Пермском крае выявили 624 случая коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 75 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 434 124 человека.

Также стало известно, что в Оренбургской области прививку от гриппа сделали более 436 тыс. жителей, в том числе 132,1 тыс. детей, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«За счёт дополнительных источников финансирования привито 3,3 тыс. человек. В настоящее время защиту против гриппа получили 22,8% населения области», — уточнили в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.