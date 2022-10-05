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В Ульяновской области зафиксировали 95 случаев COVID-19 за сутки

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В Ульяновской области зафиксировали 95 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Ульяновской области зафиксировали 95 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 18 жителей. Выздоровели 584 человека.

Общее число заболевших в регионе достигло 223 194, вылечившихся — 216 872.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 23 757 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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