В Татарстане подтвердили 346 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
С начала пандемии в республике заболели 181 800 жителей. Выздоровел 175 151 человек, в том числе 583 за минувшие 24 часа.
Тем временем в Ростовской области в течение прошлой недели зарегистрировали около 21 тыс. заболевших ОРВИ, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В кампании по вакцинации в регионе приняли участие 629 тыс. жителей, или 15% от общей численности населения.
Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.