В Татарстане подтвердили 346 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 346 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 181 800 жителей. Выздоровел 175 151 человек, в том числе 583 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Ростовской области в течение прошлой недели зарегистрировали около 21 тыс. заболевших ОРВИ, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В кампании по вакцинации в регионе приняли участие 629 тыс. жителей, или 15% от общей численности населения.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.