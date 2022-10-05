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В Подмосковье более 2,3 тысячи детей прошли реабилитацию после коронавируса

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В Московской области более 2,3 тыс. детей прошли реабилитацию после коронавируса.
В Подмосковье более 2,3 тысячи детей прошли реабилитацию после коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Программа в Научно-исследовательском клиническом институте детства доступна для детей от трёх до четырнадцати лет, переболевших COVID-19. Предусмотрено 14 видов терапии. Продолжительность курса — две недели.

Также стало известно, что в Нижегородской области более 2,6% детсадов и школ закрыты на карантин — там действуют частичные или полные ограничения, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В целом в регионе отмечено снижение числа случаев заболевания COVID-19 и острыми респираторными инфекциями.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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