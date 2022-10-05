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В Севастополе зарегистрировали 10 случаев COVID-19 за сутки

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В Севастополе зарегистрировали десять случаев COVID-19 за последние сутки.
В Севастополе зарегистрировали 10 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 94 733.

Прививку сделали 350 503 человека, оба компонента вакцины получили 320 374.

Также стало известно, что в Удмуртии прививку от гриппа поставили 239 тыс. жителей, в том числе 96 113 детей, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«До 1 декабря текущего года прививочная кампания должна быть завершена. В настоящее время вакцина имеется во всех медорганизациях, в некоторых районах республики показатель вакцинации составляет уже более 50% от плана», — заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по республике Юлия Бушмакина.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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