В Удмуртии выявили 663 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 663 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Госпитализированы 33 жителя. В поликлиниках наблюдаются 6238 пациентов, в ковид-центрах — 259 пациентов в состоянии средней тяжести, 33 в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1068 человек.

Полный курс вакцинации прошли 563 489 жителей, ревакцинацию — 241 605, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.