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Прилепин: поэзия и музыка сопровождала все великие деяния русской истории

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Писатель Захар Прилепин на поэтическом вечере RT ZOV высказался о роли культуры в истории России. По его мнению, для народа, который разучился читать стихи и слушать свои песни, победы не будет никогда, а поэзия и музыка сопровождала все великие деяния русской национальной истории.
Прилепин: поэзия и музыка сопровождала все великие деяния русской истории
  • РИА Новости

«Если какие-то события не отображаются в литературе и в музыке, они не фиксируются в национальной памяти. У нас количество сражений, побед и поражений было весьма велико в национальной истории, но мы помним то, что отображено в литературе», — сказал Прилепин.

Он подчеркнул, что, если это фиксирует литература, это становится частью национального сознания.

«И, более того, важнейшим компонентом будущей победы. Моё абсолютное убеждение в том, что, если бы не было песен Великой Отечественной войны... мы бы не получили 1945 год», — сказал он.

Прилепин добавил, что поэзия — наивысшая форма речи, а Россия сейчас сражается в том числе и за язык.

5 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT.

Сборник объединяет произведения военной тематики.

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