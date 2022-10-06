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В Подмосковье рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки мобилизованных и их семей.
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, каждый мужчина, призванный или пришедший добровольцем после 21 сентября, получит выплату в размере 200 тыс. рублей. Их дети получат приоритет при записи в детсады. Школьников, чьи отцы отправились служить, обеспечат бесплатными завтраками и обедами.

«Чтобы поддержать семьи бойцов, которые отправились выполнять свой долг перед страной, мы разработали ряд мер поддержки», — отметил Воробьёв.

Дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детсады, кружки и группы продлённого дня.

К каждому пункту призыва прикреплён социальный консультант, который помогает решать различные вопросы.

Также в регионе работает горячая линия по вопросам мобилизации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своём блоге, что город взял под особую защиту родственников мобилизованных.

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