военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Собянин: Москва взяла родственников мобилизованных под особую защиту

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своём блоге, что город взял под особую защиту родственников мобилизованных.
Собянин: Москва взяла родственников мобилизованных под особую защиту
  • РИА Новости

«Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жён, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту», — написано в сообщении.

В частности, мэр столицы заявил, что детей мобилизованных будут зачислять в детский сад по достижении полутора лет вне очереди, школьники и студенты колледжей получат бесплатное питание.

Также для детей мобилизованных предусматривается освобождение от оплаты за посещение детсадов.

Всей семье обеспечат оказание единовременной материальной помощи, психологической помощи, содействие в оформлении мер социальной поддержки, консультирование по юридическим вопросам.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что с начала года в Москве введено в эксплуатацию 69 объектов социальной инфраструктуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить