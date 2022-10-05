Собянин: Москва взяла родственников мобилизованных под особую защиту

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своём блоге, что город взял под особую защиту родственников мобилизованных.

«Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жён, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту», — написано в сообщении.

В частности, мэр столицы заявил, что детей мобилизованных будут зачислять в детский сад по достижении полутора лет вне очереди, школьники и студенты колледжей получат бесплатное питание.

Также для детей мобилизованных предусматривается освобождение от оплаты за посещение детсадов.

Всей семье обеспечат оказание единовременной материальной помощи, психологической помощи, содействие в оформлении мер социальной поддержки, консультирование по юридическим вопросам.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что с начала года в Москве введено в эксплуатацию 69 объектов социальной инфраструктуры.