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Бочкарёв: почти 70 социальных объектов введено в Москве с начала года

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С начала года в Москве введено в эксплуатацию 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более чем на 480 тыс. кв. м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: почти 70 социальных объектов введено в Москве с начала года
  • РИА Новости

«В числе построенных объектов — 24 детских сада на 4810 мест, а также 15 школьных зданий», — отметил он.

По его словам, также построено десять объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и пять объектов культуры.

Отмечается, что большая часть построена за счёт внебюджетных средств. 

«Сегодня инвесторы при строительстве жилых кварталов возводят детские сады, школы, спортивные объекты и поликлиники. Это положительно влияет на качество жизни москвичей, что напрямую отвечает задачам, которые ставит перед градостроителями мэр Москвы Сергей Собянин», — сказал Бочкарёв.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин добавил, что в числе объектов, введенных за последний месяц, — детский сад на 350 мест в районе Люблино на Люблинской улице, дом 78а.

«Также в Хорошёво-Мнёвниках на улице Народного Ополчения, дом 3, корпус 2, построена школа начального общего образования на 400 мест», — заявил Лёвкин.

По его словам, для обучающихся оборудован кабинет робототехники, а для занятий по художественной керамике предусмотрена гончарная мастерская.

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