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В Подмосковье подготовили программу для школьников на осенние каникулы

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В Московской области подготовили программу для школьников на осенние каникулы.
В Подмосковье подготовили программу для школьников на осенние каникулы
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«С 10 октября начинаются каникулы у большинства учащихся 1—11-го классов школ Подмосковья, обучающихся по системе «5/1». На следующей неделе в подмосковных государственных музеях и театрах для школьников запланировано около 50 мероприятий», — заявили в ведомстве.

Школьников приглашают, в частности, музей-заповедник «Зарайский кремль», музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», Московский областной театр драмы и комедии.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве с целью усиления подготовки к ЕГЭ для учеников и педагогов создадут дополнительные условия.

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