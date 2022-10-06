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В Татарстане направят более 36 млрд рублей на программу соцподдержки жителей в 2023 году

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В Татарстане направят почти 36,4 млрд рублей на программу соцподдержки жителей в 2023 году. Из них 25,14 млрд будет выделено из регионального бюджета, 11,25 млрд — из федерального.
В Татарстане направят более 36 млрд рублей на программу соцподдержки жителей в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и могут быть скорректированы.

На 2022 год финансирование программы оценивается в 38,3 млрд рублей.

Также стало известно, что Омску выделили 300 млн рублей на транспортное обслуживание жителей до конца 2022 года, передаёт gorod55.ru.

Региональный Минтранс провёл отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам. Омск направит полученные средства в том числе на возмещение затрат перевозчикам и сохранение прежней стоимости проезда.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 57 тыс. семей стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.

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