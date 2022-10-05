военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперт Леонидов дал советы по сбережению средств

Короткая ссылка
Гендиректор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов дал советы по сбережению средств.
Эксперт Леонидов дал советы по сбережению средств
  • РИА Новости

«Распространённая ошибка у россиян — считать подушкой безопасности кредитную карту, с которой при необходимости можно снять средства. Но кредитная карта — в любом случае деньги, которые нужно занимать у банка и потом отдавать с процентами при возможной просрочке. Также банк может снизить кредитный лимит», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, подушка безопасности — это всегда собственные средства, которые не нужно кому-то возмещать.

Для более эффективного накопления средств Леонидов советует откладывать часть денег с каждого поступления, как только они пришли на счёт.

Также желательно придерживаться правила 30 дней: если хочется что-то купить, лучше обдумать это в течение месяца.

Ещё одно правило — 50% месячного дохода направляется на потребности, 30% — на развлечения, а остальные 20% — в копилку.

Кроме того, нужно решить, на какие экстренные расходы может пойти «подушка».

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, в чём лучше хранить сбережения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить