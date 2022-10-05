Эксперт Леонидов дал советы по сбережению средств

Гендиректор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов дал советы по сбережению средств.

«Распространённая ошибка у россиян — считать подушкой безопасности кредитную карту, с которой при необходимости можно снять средства. Но кредитная карта — в любом случае деньги, которые нужно занимать у банка и потом отдавать с процентами при возможной просрочке. Также банк может снизить кредитный лимит», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, подушка безопасности — это всегда собственные средства, которые не нужно кому-то возмещать.

Для более эффективного накопления средств Леонидов советует откладывать часть денег с каждого поступления, как только они пришли на счёт.

Также желательно придерживаться правила 30 дней: если хочется что-то купить, лучше обдумать это в течение месяца.

Ещё одно правило — 50% месячного дохода направляется на потребности, 30% — на развлечения, а остальные 20% — в копилку.

Кроме того, нужно решить, на какие экстренные расходы может пойти «подушка».

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, в чём лучше хранить сбережения.