Источник: МВД проводит обыски у активистов движения «Голос»

Сотрудники МВД России проводят обыски в семи регионах России по местам проживания 30 руководителей и активистов Движения в защиту прав избирателей «Голос»*. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

Обыски проходят в Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской, Тамбовской областях, Карелии и Пермском крае.



«В 2022 году Нижегородским и Челябинским областными судами было подтверждено взаимодействие «Голоса» с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами ENEMO** в качестве его структурного подразделения для осуществления международных наблюдательных миссий», — рассказал источник RT.



Осенью 2021 года российский Минюст включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).



* Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.



** Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 27.09.2021.