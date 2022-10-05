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Источник: МВД проводит обыски у активистов движения «Голос»

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RT
Сотрудники МВД России проводят обыски в семи регионах России по местам проживания 30 руководителей и активистов Движения в защиту прав избирателей «Голос»*. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: МВД проводит обыски у активистов движения «Голос»
  • РИА Новости

Обыски проходят в Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской, Тамбовской областях, Карелии и Пермском крае.

«В 2022 году Нижегородским и Челябинским областными судами было подтверждено взаимодействие «Голоса» с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами ENEMO** в качестве его структурного подразделения для осуществления международных наблюдательных миссий», — рассказал источник RT.

Осенью 2021 года российский Минюст включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

* Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.

** Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 27.09.2021.

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