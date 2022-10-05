Политолог Орлов поддержал предложение ввести новое условие для выдачи микрозаймов
- РИА Новости
«Я поддерживаю любые механизмы, направленные на защиту россиян от кредитного рабства. Не секрет, что деятельность многих МФО направлена исключительно на собственное обогащение, а последствия таких поступков и судьбы людей, обратившихся за финансовой помощью, их не интересуют», — считает он.
Орлов отметил, что молодые люди, решившие прибегнуть к услугам МФО, «должны трезво оценивать свои силы и возможность расплатиться по долгам».
«Но зачастую у молодёжи нет необходимого уровня финансовой грамотности, и их поступки излишне эмоциональны», — сказал Орлов.
В Госдуме предложили ввести новое условие для выдачи микрозаймов.