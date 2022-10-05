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Политолог Орлов поддержал предложение ввести новое условие для выдачи микрозаймов

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года.
Политолог Орлов поддержал предложение ввести новое условие для выдачи микрозаймов
  • РИА Новости

«Я поддерживаю любые механизмы, направленные на защиту россиян от кредитного рабства. Не секрет, что деятельность многих МФО направлена исключительно на собственное обогащение, а последствия таких поступков и судьбы людей, обратившихся за финансовой помощью, их не интересуют», — считает он.

Орлов отметил, что молодые люди, решившие прибегнуть к услугам МФО, «должны трезво оценивать свои силы и возможность расплатиться по долгам».

«Но зачастую у молодёжи нет необходимого уровня финансовой грамотности, и их поступки излишне эмоциональны», — сказал Орлов.

В Госдуме предложили ввести новое условие для выдачи микрозаймов.

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