В Госдуме предложили ввести новое условие для выдачи микрозаймов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года. Копия письма на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что ряд микрофинансовых организаций (МФО) с целью повышения безопасности как собственной, так и клиентов, выставляют в настоящее время дополнительные требования: относительно возраста заёмщиков — минимум 21—22 года, наличия постоянной работы и т.д.

В то же время, по его словам, многие подобные организации готовы предоставлять займы (при условии, что клиент достиг совершеннолетия), не интересуясь вопросами наличия опыта трудовой деятельности и получения дохода, что повышает риски граждан оказаться в тяжёлой долговой ситуации, отметил парламентарий.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй назвали число выданных россиянам микрозаймов в августе.