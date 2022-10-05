Сенатор Джабаров прокомментировал подписание законов о принятии четырёх регионов в состав России

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, которые подписал российский президент Владимир Путин.

«Это говорит о том, что процесс завершён, внесены изменения в Конституцию, в Госдуму. Это наши новые четыре региона, территория России. Россияне поздравляют друг друга с этим. Думаю, что всё будет хорошо», — сказал Джабаров.

Ранее стало известно, что Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что теперь в России 89 субъектов.