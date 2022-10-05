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Путин обратился к участникам и гостям поэтического вечера ZOV

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Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям поэтического вечера ZOV, который проходит в Москве 5 октября.
Путин обратился к участникам и гостям поэтического вечера ZOV
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Приветствую вас на поэтическом вечере ZOV, который собрал поэтов, музыкантов, деятелей культуры и журналистов. Людей, для которых фронтовая тематика занимает особое место в жизни и творчестве, кто считает важным рассказать правду о событиях на Украине, в Донбассе», — обратился президент в своём послании к участникам мероприятия.

Он отметил, что особой страницей летописи Отечества является «борьба с неонацизмом, защита жителей Восточной Украины, которых приговорили к уничтожению лишь за то, что они хотят говорить на родном языке, развивать свою культуру и традиции, беречь духовные ценности».

Путин добавил, что добровольцы и военнослужащие Вооружённых сил России — настоящие герои нашего времени.

«Мы чтим их стойкость и мужество. Отстаиваем правду об освобождении Запорожья и Херсонщины, о восьмилетней войне в Донбасских народных республиках, о государственном перевороте на Украине в 2014 году и трагических событиях в Киеве и Одессе», — отметил глава государства, добавив, что этой «высокой цели» служит и поэтический вечер ZOV.

Поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине, проходит 5 октября в Москве. На мероприятии впервые представлен сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT.

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