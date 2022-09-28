RT проведёт поэтический вечер ZOV в Москве 5 октября

Поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине, пройдёт 5 октября в Москве. На мероприятии будет впервые представлен сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT. Современные поэты и музыканты исполнят со сцены произведения фронтовой тематики.

На поэтическом вечере RT выступит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также поэты и исполнители, в том числе Александр Ф. Скляр, Джанго, Сергей Галанин и группа «СерьГа», певица Юта, скрипач Пётр Лундстрем, пианистка Валентина Лисица.

Ведущие — главный редактор RT Маргарита Симоньян и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» писатель Захар Прилепин.

Телеканал RT представит на вечере сборник стихов «Поэzия русского лета», объединяющий произведения военной тематики. Свои стихотворения со сцены прочтут Дмитрий Артис, Мария Ватутина, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Влад Маленко, Семён Пегов, Анна Ревякина и многие другие.

«Этот сборник — наш шаг в стремлении объединить тех, кто всегда знал, что за русской весной обязательно придёт русское лето. Переломные моменты истории всегда находят своё отражение в культуре. И в поэзии — в первую очередь. Мы считаем, что голос этих людей должен быть слышен», — говорят составители сборника.

Стихотворения, поэмы и поэтические циклы создавались на протяжении последних восьми лет. В сборник стихов вошли работы более 20 современных авторов, многие из которых были на передовой. В сборнике использованы иллюстрации художника Ильи Пожарова.

Поэтический сборник «Поэzия русского лета» можно будет приобрести на сайте магазина RT SHOP. Средства от его продажи будут перечислены в помощь героям проекта RT «Дети войны».