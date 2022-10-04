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ЦПВС: самолёт ВКС России вынужден был уклоняться от столкновения с БПЛА США в Сирии

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Российский самолёт Ан-26 3 октября вынужден был уклоняться от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией, заявили в центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
ЦПВС: самолёт ВКС России вынужден был уклоняться от столкновения с БПЛА США в Сирии
  • РИА Новости
  • © Варвара Гертье

«3 октября в 7:25 мск самолёт Ан-26... ВКС России, выполнявший рейс в интересах снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии», — цитирует РИА Новости замглавы российского ЦПВС генерал-майора Олега Егорова.

Он акцентировал внимание на том, что это уже не первый подобный инцидент, когда американская сторона нарушает положения меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу отметил, что пребывание ВС США в Сирии является нарушением международных норм.

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