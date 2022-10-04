Глава службы правового сопровождения RT назвала важным прецедентом решение cуда о разблокировке YouTube-каналов

Решение суда удовлетворить иск АНО «ТВ-Новости» к Google LLC о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-каналам RT является прецедентом и может помочь другим коллегам в разрешении подобных проблем, когда американская компания занимается цензурой. Такое мнение выразила руководитель службы правового сопровождения вещания RT Елизавета Худякова.

«Мы считаем, что это прецедент и это поможет и нашим коллегам, и возможно, поможет нам в том, чтобы мы доносили информацию без всяких ограничений и без цензуры со стороны Google и других лиц. Мы считаем, что это очень важное решение и важный прецедент в российской судебной практике, не только в российской, но и в международной», — сказала она.

Худякова подчеркнула, что решение суда обязательно для юридических лиц, поэтому Google будет должен исполнять его. Руководитель службы напомнила, что существуют и принудительные механизмы исполнения решений.

Вместе с этим у Google есть право на обжалование и компания им воспользуется, добавила она.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT, к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл» о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-каналам RT.

Речь идёт об иске о разблокировке 27 каналов.

В случае неисполнения вступившего в законную силу решения суда с Google будет взыскиваться судебная неустойка в размере 100 тыс. рублей в день до момента фактического исполнения решения. Еженедельно сумма ежедневной неустойки будет увеличиваться в два раза