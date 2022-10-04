Опрос ВЦИОМ показал положительное отношение россиян к вхождению в Россию новых субъектов
- РИА Новости
«Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР и освобождённых районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью — 52%. Нейтральные оценки высказал каждый восьмой (12%), негативные — 11%», — говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте центра.
3 октября были опубликованы договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав Российской Федерации.
2 октября Конституционный суд признал договоры соответствующими Конституции.