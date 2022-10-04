Эксперт Пучков посоветовал россиянам брать отпуск в августе 2023 года

Руководитель по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков заявил, что в 2023 году выгоднее всего будет взять отпуск в августе.

«Количество дней в месяце не влияет на размер отпускных, но от этого напрямую зависит зарплата: сколько дней сотрудник отработал, столько денег и получил. Поэтому тем, кто хочет увеличить свой месячный доход, лучше уходить в отпуск в том месяце, где больше всего рабочих дней и, соответственно, будет выше заработок до или после отдыха», — объяснил эксперт в беседе с «Москвой 24».

Согласно производственному календарю на 2023 год, в августе будет 23 рабочих дня, и он станет самым длинным по продолжительности рабочего времени месяцем, отметил Пучков.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Турция, Египет и ОАЭ возглавили рейтинг стран для наиболее бюджетного отдыха россиян в октябре 2022 года.