Пугачёва ответила на негативные сообщения в свой адрес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва прокомментировала негативные сообщения в свой адрес.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла», — написала она в соцсети.

Ранее появилась информация, что певицу призвали проверить на предмет дискредитации российской армии.

Ранее Пугачёва попросила Министерство юстиции России признать её иностранным агентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.