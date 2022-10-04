военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Пугачёва ответила на негативные сообщения в свой адрес

Короткая ссылка
Народная артистка СССР Алла Пугачёва прокомментировала негативные сообщения в свой адрес.
Пугачёва ответила на негативные сообщения в свой адрес
  • РИА Новости

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла», — написала она в соцсети.

Ранее появилась информация, что певицу призвали проверить на предмет дискредитации российской армии.

Ранее Пугачёва попросила Министерство юстиции России признать её иностранным агентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить