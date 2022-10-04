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Экономист Коновалова напомнила о праве работодателя запретить сотруднику тату и пирсинг

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова рассказала, что работодатель на законных основаниях может потребовать от сотрудника снять пирсинг или скрыть татуировки на работе.
Экономист Коновалова напомнила о праве работодателя запретить сотруднику тату и пирсинг
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru специалист напомнила, что локальными нормативными актами, в частности правилами внутреннего трудового распорядка, могут быть установлены требования к стилю одежды и внешнему виду работника, обусловленные деятельностью работодателя или особенностями выполняемой трудовой функции сотрудника.

В список этих условий может быть включено и требование об отсутствии у него татуировок и/или пирсинга на открытых участках тела.

«Работодатели должны учитывать, насколько разумны эти правила, и если они намерены полностью запретить видимые татуировки, то для этого им понадобятся деловые основания. Содержание локального нормативного акта доводится до сведения работника до заключения трудового договора под роспись, а его исполнение становится составной частью дисциплины труда», — уточнила Коновалова.

Ранее «Известия» сообщали, что, согласно результатам исследования, около 45% россиян покупают одежду специально для работы.

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