Экономист Коновалова напомнила о праве работодателя запретить сотруднику тату и пирсинг

Кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова рассказала, что работодатель на законных основаниях может потребовать от сотрудника снять пирсинг или скрыть татуировки на работе.

В беседе с Life.ru специалист напомнила, что локальными нормативными актами, в частности правилами внутреннего трудового распорядка, могут быть установлены требования к стилю одежды и внешнему виду работника, обусловленные деятельностью работодателя или особенностями выполняемой трудовой функции сотрудника.

В список этих условий может быть включено и требование об отсутствии у него татуировок и/или пирсинга на открытых участках тела.

«Работодатели должны учитывать, насколько разумны эти правила, и если они намерены полностью запретить видимые татуировки, то для этого им понадобятся деловые основания. Содержание локального нормативного акта доводится до сведения работника до заключения трудового договора под роспись, а его исполнение становится составной частью дисциплины труда», — уточнила Коновалова.

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