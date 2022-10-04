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HR-консультант Илларионова спрогнозировала рост спроса на многопрофильных специалистов

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Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве «Смарт персонал» Екатерина Илларионова рассказала, какие профессии будут самыми востребованными в Москве через пять лет.
HR-консультант Илларионова спрогнозировала рост спроса на многопрофильных специалистов
  • РИА Новости

Роботизация современного производства приводит к тому, что вместо достаточно простых рабочих операций становятся нужны сложные. Требуются навыки программирования станков, анализа данных, знания различных стандартов и норм качества, отметила Илларионова в беседе с Life.ru.

Также, по её словам, возникнут новые профессии, связанные с экологией и бережливым отношением к ресурсам, что будет особенно актуально в крупных мегаполисах.

Высокий спрос будет и на специалистов, владеющих сразу двумя областями знаний, например инженеров для медицины или специалистов по лингвистическому анализу для разработки IT-решений, заключила эксперт.

Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.

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