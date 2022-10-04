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Минобороны России показало кадры, на которых мобилизованные стреляют из пушек «Гиацинт»

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Министерство обороны России показало, как мобилизованные стреляют из пушек «Гиацинт» на полигоне Балтийского флота.

На видео ведомства, опубликованном в Telegram, мобилизованные военнослужащие ведут стрельбу прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника.

Как сообщили в Минобороны, по замыслу, огневые задачи при стрельбе мобилизованные военнослужащие выполняли по внезапно появляющемуся условному противнику при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону.

Действиями расчётов руководили опытные офицеры-инструкторы, имеющие боевой опыт.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры тренировки мобилизованных военнослужащих по стрельбе из танков в Бурятии.

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