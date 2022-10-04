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Минобороны России показало видео обучения мобилизованных танковой стрельбе

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Минобороны России опубликовало кадры тренировки мобилизованных военнослужащих по стрельбе из танков в Бурятии.

«Боевая стрельба выполняется под руководством опытных инструкторов по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника», — сообщается в описании к видео в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что на полигоне также проводится огневая подготовка с экипажами боевых машин пехоты БМП-2. Военнослужащие оттачивают навыки заряжания вооружения, прицеливания и ведения боевой стрельбы. 

Ранее Минобороны России поделилось кадрами, на которых показан удар десантников по скоплению техники украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.

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