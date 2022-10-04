Минобороны России опубликовало видео удара десантников по скоплению техники ВСУ

Минобороны России поделилось кадрами, на которых показан удар десантников по скоплению техники украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.

«Артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружила позиции ВСУ и массированным огневым ударом уничтожила живую силу и технику противника», — говорится в описании к ролику в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны России отметили, что в результате удара было уничтожено пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Ранее Народная милиция ЛНР показала видео подготовки мобилизованных военнослужащих ВС России перед выполнением боевых задач.