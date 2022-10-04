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Экс-главе Партизанского района Приморья предъявлено обвинение в превышении полномочий

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Во Владивостоке бывшему главе Партизанского муниципального района Приморского края Льву Хамхоеву предъявлено окончательное обвинение в превышении должностных полномочий. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Экс-главе Партизанского района Приморья предъявлено обвинение в превышении полномочий
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА Nakhodka.Media со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.

По версии следствия, в марте 2021 года Хамхоев инициировал расторжение муниципального контракта, заключённого между администрацией и юрлицом в рамках исполнения муниципальной программы по охране окружающей среды Приморского края, на сумму более 22 млн рублей, в пользу заключения аналогичного контракта с другой компанией.

При этом сумма контракта превысила стоимость прежнего на 8,8 млн рублей, в результате чего бюджету края и Партизанского муниципального района был причинён материальный ущерб.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 285 УК России («злоупотребление должностными полномочиями»).

По ходатайству следователя суд 19 февраля 2022 года избрал в отношении бывшего главы меру пресечения в виде заключения под стражу.

В августе агентство «Невские новости» передавало, что вице-губернатор Ленобласти Харлашкин отправлен в Москву для дачи показаний в качестве свидетеля по делу «Метростроя».

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