За сутки в России выявили 21 687 случаев инфицирования коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 107 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 91 заболевший.
Также за сутки выздоровели 45 437 человек, накануне — 35 294.
Врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Алексей Ртищев ранее рассказал о группах риска по COVID-19.
Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.