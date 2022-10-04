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За сутки в России выявили 21 687 случаев инфицирования коронавирусом

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За сутки в России выявлено 21 687 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 24 158.
За сутки в России выявили 21 687 случаев инфицирования коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 107 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 91 заболевший.

Также за сутки выздоровели 45 437 человек, накануне — 35 294.

Врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Алексей Ртищев ранее рассказал о группах риска по COVID-19.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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