Эксперт по недвижимости Журавлёв допустил падение спроса на ипотеку в России

Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая ситуация ожидается в России с ипотечным кредитованием.

«Пока у нас высокая ставка ипотечная 10% на «вторичку», она, конечно, будет не совсем востребована. Если сделают ещё какие-то льготные предложения от государства, то объём продаж будет болтаться в минус 30% к прошлому году. Перспектив на увеличение объёмов ипотеки сейчас не видно, тем более планируют поднять ставку рефинансирования, поэтому здесь всё в ручном режиме и надо держать руку на пульсе», — заявил Журавлёв.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.