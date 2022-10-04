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Эксперт по недвижимости Журавлёв допустил падение спроса на ипотеку в России

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Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая ситуация ожидается в России с ипотечным кредитованием.
Эксперт по недвижимости Журавлёв допустил падение спроса на ипотеку в России
  • РИА Новости

«Пока у нас высокая ставка ипотечная 10% на «вторичку», она, конечно, будет не совсем востребована. Если сделают ещё какие-то льготные предложения от государства, то объём продаж будет болтаться в минус 30% к прошлому году. Перспектив на увеличение объёмов ипотеки сейчас не видно, тем более планируют поднять ставку рефинансирования, поэтому здесь всё в ручном режиме и надо держать руку на пульсе», — заявил Журавлёв.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.

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