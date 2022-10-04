В Минобороны заявили, что Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками

Космические войска России проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Особое внимание... уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в течение года были зафиксированы более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

Он подчеркнул, что российская орбитальная станция должна быть открыта для работы с дружественными странами.