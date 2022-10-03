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В Петербурге прививку против гриппа поставили 1,3 млн жителей

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В Санкт-Петербурге с начала осени прививку против гриппа поставили 1,3 млн жителей.
В Петербурге прививку против гриппа поставили 1,3 млн жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

«Высокий охват населения Санкт-Петербурга профилактическими прививками позволит предотвратить эпидемический подъём заболеваемости в осенне-зимний период. В условиях пандемии ревакцинация необходима раз в полгода», — заявил Эргашев.

По его словам, для повторной вакцинации оптимальной считается назальная форма.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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