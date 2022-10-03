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Призёры конкурса «Учитель года» представили проекты в финальном испытании

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Призёры конкурса «Учитель года» приняли участие в финальном испытании «Педагогический совет», на котором нужно было представить свои инициативы.
Призёры конкурса «Учитель года» представили проекты в финальном испытании
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения России.

Например, учитель английского языка Зильфира Батырова из Ямало-Ненецкого автономного округа предложила основать мастерские учителей года в 33 педвузах России, а учитель истории и обществознания Юлия Бахмутская из ДНР предложила инициативу, в рамках которой педагоги смогут погрузиться в атмосферу и понять особенности рабочего процесса представителей других профессий.

Учитель английского языка из Челябинской области Вероника Мушкарина выступила за то, чтобы создать федеральные центры по изучению родного края.

«Сегодня вся страна переживает за финалистов. Я желаю всем педагогам не останавливаться на достигнутом, идти вперёд, познавать, давать всё лучшее своим ученикам», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.

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