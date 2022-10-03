В Оренбургской области выявили 186 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 186 случаев заражения коронавирусом за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 237 440. Выздоровел 229 541 житель, включая 148 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Иркутской области подтвердили 421 случай COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 344 110 человек.

«Справились с болезнью 477 заражённых за сутки, за всё время выздоровел 332 361 заболевший», — отмечается в сообщении.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.